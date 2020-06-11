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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
11.06.2020 - 21:41 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, sürat çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

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