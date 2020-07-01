Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
01.07.2020 - 10:24 | | Takvim

Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!

Forvet arayışlarını Kenan Karaman üzerinde yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye, Galatasaray rakip oldu. Ancak teklifi daha cazip olan ve oyuncuyu yakın markaja alan Sarı-Lacivertliler yarışta avantajlı gözüküyor.

Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
ABONE OL

Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir süredir Fortuna Düsseldorf'da forma giyen mili forvet Kenan Karaman ile yakın temas halindeydi. Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa Sarı-Lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray da katılmış durumda.

GALATASARAY DA DEVREDE

Kenan Karaman ile daha önce temasa geçmiş olan Fenerbahçe, G.Saray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Gelen bilgilere göre F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.

Galatasaray da Kenan Karaman için devrede

HER ANA FİYAT ARTABİLİR

Ancak Galataray'ın her an teklifini artırma ihtimali de Fenerli kurmaylar tarafından göz önünde tutuluyor. Son durumda F.Bahçe'nin bu transfer yarışında daha avantajlı olduğu gözüküyor.

FENER 1 AYDIR TEMAS HALİNDE

Kenan, takımı Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor. Bunu fırsat bilen Sarı- Lacivertliler 1 ay önce oyuncunun menajeri ile temasa geçmişti. Kenan Karaman'ın sözleşmesinde "Düseldorf küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi

Stephen Appiah çalışmalarına tam gaz devam ediyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
    Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
  2. Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
    Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
  3. Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3
    Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3
  4. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
  5. Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!

Sıradaki Haber