Galatasaray dayanıklılık çalıştı

Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde beşe beşe dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30da Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.