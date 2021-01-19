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19.01.2021 - 09:54 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Denizlispor karşısında moral arıyor! Muslera...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, kırmızı kart cezalısı Diagne ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Elabdellaoui maçta forma giyemeyecek. Uzun süren sakatlık döneminin ardından Muslera'nın kaleye geçmesi bekleniyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.

Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda santrfor sıkıntısı

Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesinde santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise cezası nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Muslera formasına kavuşuyor

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yarınki maçta görev alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.

Muslera'ya görev

Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 41. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0 kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. 

Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.

 

Galatasaray, Denizlispor karşısında moral arıyor Muslera...


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