Galatasaray-Denizlispor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Denizlispor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray sahasında bu akşam Denizlispor'u konuk edecek. Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan derbi maçında Diagne'nin kırmızı kart görmesinin ardından sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Galatasaray, zirve yarışında büyük yara aldı. Bu akşam oynanacak olan Denizlispor maçında puan kaybıne tahammülü olmayan Galatasaray 3 puan alıp yara sarmak istiyor. Peki Galatasaray-Denizlispor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Denizlispor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Galatasaray-Denizlispor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sagal, Sacko, Mesanovic

GALATASARAY, SÜPER LİG MAÇLARINDA DENİZLİSPOR KARŞISINDA ÜSTÜN!

Galatasaray, Denizlispor karşısında Süper Lig'de çıktığı 40 müsabakanın 26'sından galip ayrılan taraf olurken konuk Denizlispor'un ise sadece 6 galibiyeti bulunuyor. İstanbul'da oynanan 20 maçta Galatasaray 20 maçın 14'ünü Sarı Kırmızılılar kazanırken 3 maçı da Denizlispor kazandı.