Galatasaray deplasman fobisini yendi

Süper Lig'de son yıllarda deplasmanda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise oynadığı 5 maçın 4'ünde galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa'ya ise yenildi.

Deplasmanda 12, sahasında 8 puan kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında hanesine 12 puan yazdırırken, sahasında ise 8 puan alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Ligde dış saha maçlarında 3 puan kaybeden Galatasaray, evindeki maçlarda ise 7 puan yitirdi.

En farklı galibiyeti deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında elde etti.

Rakibini 4-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon 17 maçta 5 galibiyet aldı

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 5'ini kazanabilmişti.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon dış sahadaki maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda deplasmanda 7, 2017-2018 sezonunda ise 8 galibiyet elde etmişti.