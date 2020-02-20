Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
- Deplasmandaki son 10 derbi
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle: Sezon
Organizasyon Rakip
Sonuç 2014-2015 Süper Lig
Fenerbahçe 1-0
2015-2016 Süper Lig
Fenerbahçe 1-1
Süper Lig
Beşiktaş
2-1
2016-2017 Süper Lig
Beşiktaş
2-2
Süper Lig
Fenerbahçe 2-0
2017-2018 Süper Lig
Beşiktaş
3-0
Süper Lig
Fenerbahçe 0-0
2018-2019 Süper Lig
Beşiktaş
1-0
Süper Lig
Fenerbahçe 1-1
2019-2020 Süper Lig
Beşiktaş
1-0
- Son 18 derbinin 2'sini kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle: Sezon
Organizasyon Rakip
Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig
Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig
Beşiktaş (D)
1-2
Süper Lig
Fenerbahçe
0-0
Süper Lig
Beşiktaş
0-1
2016-2017 Süper Lig
Beşiktaş (D)
2-2
Süper Lig
Fenerbahçe (D) 0-2
Süper Lig
Beşiktaş
0-1
Süper Lig
Fenerbahçe
0-1
2017-2018 Süper Lig
Fenerbahçe
0-0
Süper Lig
Beşiktaş (D)
0-3
Süper Lig
Fenerbahçe (D) 0-0
Süper Lig
Beşiktaş
2-0
2018-2019 Süper Lig
Fenerbahçe
2-2
Süper Lig
Beşiktaş (D)
0-1
Süper Lig
Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig
Beşiktaş
2-0
2019-2020 Süper Lig
Fenerbahçe
0-0
Süper Lig
Beşiktaş (D)
0-1