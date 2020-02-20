Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

- Deplasmandaki son 10 derbi

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle: Sezon

Organizasyon Rakip

Sonuç 2014-2015 Süper Lig

Fenerbahçe 1-0

2015-2016 Süper Lig

Fenerbahçe 1-1

Süper Lig

Beşiktaş

2-1

2016-2017 Süper Lig

Beşiktaş

2-2

Süper Lig

Fenerbahçe 2-0

2017-2018 Süper Lig

Beşiktaş

3-0

Süper Lig

Fenerbahçe 0-0

2018-2019 Süper Lig

Beşiktaş

1-0

Süper Lig

Fenerbahçe 1-1

2019-2020 Süper Lig

Beşiktaş

1-0

- Son 18 derbinin 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle: Sezon

Organizasyon Rakip

Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig

Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig

Beşiktaş (D)

1-2

Süper Lig

Fenerbahçe

0-0

Süper Lig

Beşiktaş

0-1

2016-2017 Süper Lig

Beşiktaş (D)

2-2

Süper Lig

Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig

Beşiktaş

0-1

Süper Lig

Fenerbahçe

0-1

2017-2018 Süper Lig

Fenerbahçe

0-0

Süper Lig

Beşiktaş (D)

0-3

Süper Lig

Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig

Beşiktaş

2-0

2018-2019 Süper Lig

Fenerbahçe

2-2

Süper Lig

Beşiktaş (D)

0-1

Süper Lig

Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig

Beşiktaş

2-0

2019-2020 Süper Lig

Fenerbahçe

0-0

Süper Lig

Beşiktaş (D)

0-1