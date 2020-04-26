26.04.2020 - 18:05 |
Galatasaray, Enes Ünal'a talip oldu!
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilirken kulüpler, gelecek sezon planlamalarına erken başladı. Yerli isimlerle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Enes Ünal geldi.
Koronavirüs sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Yeni sezonda daha çok yerli isimlere yer vermesi beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Enes Ünal'ı gündemine aldı.
İspanyol basınına yer alan habere göre sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, şu anda La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Milli golcü Enes Ünal'a resmen talip oldu.