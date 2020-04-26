Galatasaray, Enes Ünal'a talip oldu!

Koronavirüs sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Yeni sezonda daha çok yerli isimlere yer vermesi beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Enes Ünal'ı gündemine aldı.

İspanyol basınına yer alan habere göre sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, şu anda La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Milli golcü Enes Ünal'a resmen talip oldu.