Galatasaray Erzurum deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından Erzurumspor deplasmanında sahaya çıkacak olan Galatasaray'da gözler maç saatine çevrildi. Erzurumspor deplasmanında 3 puanı hanesin yazdırıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapan Sarı Kırmızılı takımda Feghouli kadroya alınmadı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki Erzurumspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son iki haftada 6 puan kaybeden Galatasaray, bugün Erzurumspor deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Son olarak sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 3 puan alıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?
ERZURUMSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Erzurumspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY 5 HAFTADA SADECE 2 GALİBİYET ALDI
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldığı maçın ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup oldu.