Galatasaray Erzurum deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son iki haftada 6 puan kaybeden Galatasaray, bugün Erzurumspor deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Son olarak sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 3 puan alıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Erzurumspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY 5 HAFTADA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldığı maçın ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup oldu.