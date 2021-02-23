Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı.

Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir, fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.