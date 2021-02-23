Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
23.02.2021 - 14:57 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı.

Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir, fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Josef de Souza'dan Aziz Yıldırım itirafı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü
    Galatasaray, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü
  2. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
  3. Fausto Gresini koronavirüsten öldü
    Fausto Gresini koronavirüsten öldü
  4. Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü
    Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü
  5. Feghouli'de son dakika! Erzurumspor maçında...
    Feghouli'de son dakika! Erzurumspor maçında...
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Ralli Bodrum'a geri dönüyor

Ralli Bodrum'a geri dönüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet