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01.06.2020 - 08:48 | | SABAH

Galatasaray, Feghouli için 10 milyon Euro istiyor!

Al Nassr, 10 milyon Euro bonservis istenen Sofiane Feghouli için indirim bekliyor ama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Ancak değerini bulursa satılsın” raporu verdiği Cezayirli yıldızda tok satıcıyı oynayan sarı kırmızılı yönetimin rakamı aşağı çekmeye hiç niyeti yok.

Galatasaray, Feghouli için 10 milyon Euro istiyor!
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Galatasaray ile Al Nassr'ın Sofiane Feghouli için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı... Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.

Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Galatasaray cephesinin indirime hiç niyeti yok. 

RAPOR VERDİ

İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarıkırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.

FEGHOULI

101 MAÇ

26 GOL

22 ASİST

Galatasaray, Feghouli için 10 milyon Euro istiyor

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