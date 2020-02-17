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17.02.2020 - 15:06 | | AA

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günüFenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncuların, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

İdmanın ana bölümünde, 19 yaş altı takımıyla çift kale maç yapıldığı ifade edildi.

Sakatlığı süren Marcelo Saracchi'nin, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptığı paylaşıldı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

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