Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo(CANLI)

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede iki takımın ilk beşi de belli oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 42-39(İLK YARI SONUCU)

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İLK 5'LER

GALATASARAY: Hartley, Meltem, Işıl Alben, Tilbe, Stankovic

FENERBAHÇE: Olcay, Iagupova, Zandalasini, Tuğçe, Williams





Kobe'nin anısına...