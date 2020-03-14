14.03.2020 - 13:03 |
Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo(CANLI)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geliyor.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede iki takımın ilk beşi de belli oldu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 42-39(İLK YARI SONUCU)
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İLK 5'LER
GALATASARAY: Hartley, Meltem, Işıl Alben, Tilbe, Stankovic
FENERBAHÇE: Olcay, Iagupova, Zandalasini, Tuğçe, Williams
Kobe'nin anısına...