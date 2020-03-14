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14.03.2020 - 13:03 |

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo(CANLI)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo(CANLI)

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede iki takımın ilk beşi de belli oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 42-39(İLK YARI SONUCU)

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İLK 5'LER

GALATASARAY: Hartley, Meltem, Işıl Alben, Tilbe, Stankovic

FENERBAHÇE: Olcay, Iagupova, Zandalasini, Tuğçe, Williams

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo(CANLI)

Kobe'nin anısına...

Skorer TV Özel | Tanju Çolak (2)
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