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03.01.2021 - 17:18 | | AA

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

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Galatasaray Futbol Takımında bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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