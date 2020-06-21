Galatasaray Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

GALATASARAY GAZİANTEP: 3-1

GOL: 17' Djilobodji (Gaziantep) 36' Falcao 40' Belhanda 66' Feghouli (Galatasaray)

Kırmızı kart: 55' Ahmet Çalık

Kırmızı çıktı

Galatasaray'da Ahmet Çalık 55. dakikada kırmızı kart gördü

İLK 11'LER



Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.



Gaziantep FK: Günay, Erdem, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ryan Donk kadroda yer almazken, Ömer Bayram da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Emre Akbaba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram'ın yanı sıra Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Galatasaray'da kart cezalısı Adem Büyük, kadroda yer almadı.

Lemina stoperde görev yaptı

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi.

Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile görev yaptı.

Mario Lemina, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.

Emre Akbaba 5 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Emre Akbaba, ligde 5 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Ligde en son 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Akbaba, sonraki 5 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

- Taraftardan Mustafa Cengiz'e destek

Galatasaraylı taraftarların, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üst üste iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e moral vermek amacıyla hazırladığı pankart tribüne asıldı.

Pankartın üzerinde Mustafa Cengiz'in daha önce bir basın toplantısında kullandığı Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina (Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik)" ifadesi ile "Dualarımız seninle başkanım" yazısı yer aldı.

Tribüne asılan bir başka pankartta ise Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren kaleci Muslera ve Andone'nin resimleri ile "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" ifadesine yer verildi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinin arkasındaki bölüme de Muslera, Andone ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın maketleri yerleştirildi.

- Tribünlere taraftarların baskılı fotoğrafları konuldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada tribünlere sarı-kırmızılı taraftarların baskılı fotoğrafları konuldu.

Doğu tribününün alt bölümüne konulan fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ile sağlık çalışanlarının fotoğrafları dikkati çekti.

Tribünün üst bölümüne de "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" pankartı asıldı.









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