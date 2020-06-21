Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Maç hangi kanalda izlenecek? İlk 11'ler

Süper Lig'de Galatasaray Gaziantep FK karşılaşması için geri sayım başladı. 28. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen karşılaşma öncesi binlerce futbolsever Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...



GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Gaziantep FK maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Emin Bayram, Saracchi, Belhanda, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao



Gaziantep FK: Günay, Alin Toşca, Djilobodji, Kana Biyik, Morais, Kenan, Oğuz, Chibsah, Jefferson, Twumasi, Pawlowski.



CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER



Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.



Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.



Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.





