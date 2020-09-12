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12.09.2020 - 01:13 |

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır!

Galatasaray, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır!
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 

Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

 

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