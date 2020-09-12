12.09.2020 - 01:13 |
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır!
Galatasaray, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
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