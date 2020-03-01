Galatasaray-Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluğun güçlü adayı Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek 8'de 8 yapmak ve emin adımlarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler.
Galatasaray-Gençlerbirliği: 2-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOLLER: 3' Donk, 33' Falcao
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.
33. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.