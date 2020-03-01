Galatasaray - Gençlerbirliği maçı canlı bahisle Misli.com'da

Derbiden zaferle ayrılıp Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray oldukça moralli. Ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile Beşiktaş öncesi TT Stadyumu'nda hata yapmak istemiyor. Mario Lemina sakat, Younes Belhanda cezalı. TD Fatih Terim'in derbiyi kazanan kadroyu Belhanda dışında bozması beklenmiyor. Faslı oyuncunun yerine Emre Akbaba'yı izleyeceğiz.

Son 2 Süper Lig maçından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan Gençlerbirliği de moralli... Ankara Derbisi'nde Ankaragücü engelini Sio'nun golüyle geçtiler ve ligde 10. sıraya yükseldiler. Forma giydiği son 8 maçta 10 gole katkı (9 gol - 1 asist) Bogdan Stancu ve sezonun ilk maçında orta sahanın ortasında Galatasaray'a karşı iyi bir futbol oynayan Daniel Candeias, TD Hamza Hamzaoğlu'nun en büyük kozları olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezonun ikinci yarısında, geride bıraktığımız 6 haftada en fazla gol atan (16 gol) ve kalesinde en az gol gören (3 gol) takım Galatasaray oldu.

- Son 3 sezonda toplam 8 asisti bulunan Galatasaraylı Ömer Bayram, derbide Donk'un golündeki asistiyle bu sezon şimdiden 9'a ulaştı.

- Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin başında 14 Süper Lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu 14 maçın 12'sinde gol sevinci yaşadı.

- Hamzaoğlu'nun ilk 8 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" biterken, son 6 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti ve bu 6 maçın 5'i "KG YOK" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyeti!

Üyelerin %61'den fazlası sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği karşısında 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor. %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini de mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı. Fatih Terim'in bu maç öncesi en çok çekindiği nokta takımının konsantrasyon sorunu yaşaması! Nitekim sarı kırmızılı takıma da bu noktada gerekli uyarılarını yaptı. Galatasaray Yönetimi ise taraftar desteğinin artması adına bilet devir sınırlamasını kaldırdı. Galatasaray taraftarının da desteği ile gollü bir galibiyete imza atacaktır. "MS1 + 2.5 ÜST" öneriyorum.