Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray bu akşam sahasında Ankara'nın köklü temsilcilerinden Gençlerbirliğini konuk edecek. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile soğuk duş etkisi yaşayan Galatasaray 16. haftada sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalmış, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla boyun eğmişti. Gençlerbirliği karşısında 3 puan alıp tırmanışa geçmek isteyen Galatasaray'da gözler maçın oynanacağı saate çevrildi.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

GENÇLERBİRLİĞİ SON ÜÇ HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de son haftalarda yükselişe geçen takımlardan biri de Gençlerbirliği olarak öne çıkıyor. Süper Lig'im 15. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-2'lik skorla deviren Siyah kırmızılılar 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken geçtiğimiz hafta ise Hatayspor'u sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY SON İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ!

Galatasaray ise son haftaların formsuz ekipleri arasında yer alıyor. 16. hafta müsabakasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray 17. hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Diagne

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Sefa, Ayite