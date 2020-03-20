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20.03.2020 - 10:01 |

Galatasaray, Genel Kurul Toplantısının ertelendiğini açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü, ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray, Genel Kurul Toplantısının ertelendiğini açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü, ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir."

Galatasaray, Genel Kurul Toplantısının ertelendiğini açıkladı

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