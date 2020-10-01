Galatasaray, Glasgow Rangers karşısında!

Galatasaray, bugün Glasgow Rangers karşısında sadece UEFA Avrupa Ligi’ne kalma savaşı vermeyecek, ayrıca UEFA ülke sıralamasında Türkiye’nin 11. sırasındaki yerini koruyabilmesi için ter dökecek. Çünkü Dinamo Kiev, elemelerdeki 3 maçlık galibiyetiyle, Ukrayna’yı uçurdu, Türkiye’nin 11. sıradaki yerine taşıdı. Ancak Cim-Bom kazanırsa, ülkemiz yeniden bir üst sıraya yükselecek. Üstelik en yakın takipçimiz İskoçya da Celtic’in Sarajevo karşısındaki olası galibiyetiyle tek takımla savaşmak zorunda kalacak.

Kazanan taraf gruplara kalıyor

Glasgow Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugün galip gelen ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

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