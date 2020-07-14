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14.07.2020 - 15:01 | | AA

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi.

Antrenmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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