16.07.2020 - 15:25 | | İSTANBUL (AA) -
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.