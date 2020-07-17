Galatasaray, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na hazÄ±r

17.07.2020 - 23:34 | | AA
Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda yarÄ±n GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â
Gruplar halinde dar alanda pas oyununun oynandÄ±ÄŸÄ± idmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
Antrenman yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.
Jesse Sekidika Kimdir?
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