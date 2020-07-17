Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
17.07.2020 - 23:34 | | AA

Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r

SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda yarÄ±n GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

Gruplar halinde dar alanda pas oyununun oynandÄ±ÄŸÄ± idmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

Antrenman yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na hazÄ±r

Jesse Sekidika Kimdir?

Â 

Â 

    La Liga özetleri | Real Betis-Alaves: 1-2
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
      Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
    2. BeÅŸiktaÅŸ, Edwin Gyasi transferinde son aÅŸamada!
      BeÅŸiktaÅŸ, Edwin Gyasi transferinde son aÅŸamada!
    3. West Ham United - Watford (CANLI)
      West Ham United - Watford (CANLI)
    4. Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yükseldi!
      Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yükseldi!
    5. Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan açÄ±klamasÄ±!
      Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan açÄ±klamasÄ±!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan maaÅŸ açÄ±klamasÄ±!

    Son dakika | Galatasaray'da Ã–mer Bayram'dan maaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±!

    Fenerbahçe'de Dirar idmanda yer aldÄ±!

    FenerbahÃ§e'de Dirar idmanda yer aldÄ±!

    Trabzonspor'da Konya mesaisi!

    Trabzonspor'da Konya mesaisi!

    Süper Lig kulüplerinden "KadÄ±na ÅŸiddete dur de" mesajÄ±!

    SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinden "KadÄ±na ÅŸiddete dur de" mesajÄ±!

    SÄ±radaki Haber