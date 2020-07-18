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18.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray Göztepe maçına hazır!

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Göztepe maçına hazır!
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Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Devam eden bölümde gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

Galatasaray Göztepe maçına hazır

Galatasaray Göztepe maçına hazır

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