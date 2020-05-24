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24.05.2020 - 23:20 |

Galatasaray günü çift idmanla tamamladÄ±

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam etti.Â  SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanÄ±ndan Ã¶nce bayramlaÅŸtÄ±.Â

Galatasaray günü çift idmanla tamamladÄ±
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Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam etti.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenmanlar, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda hijyen ve sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

Sabah yapÄ±lan idmanÄ±n birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ilk olarak fiziksel Ã§alÄ±ÅŸma uygulandÄ±. Daha sonra futbola Ã¶zgÃ¼ genel kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerinde duruldu. Son bÃ¶lÃ¼mde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandÄ±.Â 

AkÅŸamÃ¼stÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±na Ä±sÄ±nma ile baÅŸlandÄ±. Devam eden kÄ±sÄ±mda pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Ana bÃ¶lÃ¼mde ise taktik oyun gerÃ§ekleÅŸtirildi. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle tamamlandÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanÄ±ndan Ã¶nce bayramlaÅŸtÄ±.Â 

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift idmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Galatasaray gÃ¼nÃ¼ Ã§ift idmanla tamamladÄ±

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