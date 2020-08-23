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23.08.2020 - 21:21 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Galatasaraylı futbolcular, sabah antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde durdu.

Akşam gerçekleştirilen ikinci çalışma ise dinamik ısınmayla başladı. İdmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sabah antrenmanı öncesinde yeni transferlerden Emre Kılınç'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

 

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