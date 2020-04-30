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30.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray haber yolladı! ‘Bizi bekle Mariano’

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’in, Atletico Mineiro ve Flamengo’nun ilgilendiği Brezilyalı futbolcuya, “Kimseyle anlaşma, bizi bekle. Sezon sonu sakin kafayla değerlendirip bir karar verelim” dediği belirlendi

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Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Brezilya’da bazı kulüplerle temasa geçtiği ileri sürülen Mariano’ya, “Sakın kimseye söz verme” mesajı iletildi.
Teknik Direktör Fatih Terim’in, başarılı oyuncuya durumunun sezon bittikten sonra yeniden ele alınacağını söylediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı hocanın, “Sezon bitsin konuşuruz. Kimseyle anlaşma ve bizi de zor durumda bırakma. Sakin kafayla değerlendirip ona göre bir karar verelim. Önce Galatasaray’ı bekle” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

1+1 yıl daha
Üç sezondur Galatasaray forması giyen Brezilyalı sağ bekten sabırlı olmasını isteyen Fatih Terim’in, Mariano’yu 1 sene daha takımda tutmanın planını yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, ligin kalanındaki performansına göre 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme yenilemeyi düşündüğü vurgulandı.
Ancak Mariano’nun en 2 senesi garanti olmak üzere 3 senelik kontrat istediği ve bu durumun problem yaratabileceği belirtildi. Galatasaray’ın son 2 yıldaki şampiyonluğunda önemli katkısı olan ve bu sezona kötü başlayıp ligin ikinci yarısında toparlayan Mariano, takımın en formda isimleri arasında yer alıyordu. Brezilya’dan Atletico Mineiro ve Flamengo’nun ciddi olarak ilgilendiği deneyimli oyuncu, Galatasaray’a 2017’de Sevilla’dan transfer olmuştu.

Galatasaray haber yolladı ‘Bizi bekle Mariano’

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