06.09.2020 - 09:27 |
Galatasaray Haberleri | Babel ve Belhanda görüşme odasına!
Galatasaray'da yönetimin takımdan göndermeye çalıştığı Belhanda ve Babel konusunda flaş gelişme yaşanıyor.
Galatasaray'da yönetimin göndermeye çalıştığı Belhanda ve Babel konusunda flaş bir hamle geldi... İstedikleri teklifleri alamayan ve kalmakta direten iki futbolcunun yıllık ücretlerinde indirime gidilmesi istendi.
3 milyon 350 bin Euro garanti maaşı olan Belhanda’ya, bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çekmesi söylendi. 2.5 milyon Euro alan Babel’in ise 1 milyon 750 bin Euro’luk yeni maaşı kabul etmesi isteniyor. Oyuncuların menacerlerinin vereceği cevap merak konusu.