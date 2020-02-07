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07.02.2020 - 08:28 | | Takvim

Galatasaray haberleri | Donk’un 2 milyonluk maçı!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Kasımpaşa maçında forma giyerse sözleşmesi gereği 2 milyon lira kazanacak.

Galatasaray haberleri | Donk’un 2 milyonluk maçı!

Galatasaray performansı beğeni toplayan Donk'un sözleşmesinde madde Kasımpaşa maçında aktif oluyor.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu. Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, Kasımpaşa önünde oynarsa 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.

AHMET OUT RYAN DONK İN
Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk oynayacak.

 Galatasaray haberleri | Donk’un 2 milyonluk maçı

 

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