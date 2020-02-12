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12.02.2020 - 13:17 |

Galatasaray haberleri | Falcao'nun tedavisi için ilginç öneri

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao bu sezon sakatlıkları nedeniyle bir türlü düzenli forma giyemezken, ülkesinden oyuncunun durumuyla ilgili ilginç bir çıkış geldi. Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramillo, tedavi amaçlı marijuana kullanımının bu sakatlığa derman olabileceğine dikkat çekti.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Konuyla ilgili bir tweet atan Jaramillo “Sporcu sakatlıklarını iyileştirmede marihuana kullanmanın artık doping sayılmayacağını biliyor musunuz? Marihuana benim ve Falcao’nun kötü durumdaki dizleri için çare olacak mı?” diye yazdı.

Latin Amerika futboluyla ilgili haberler yapan Bolavip internet sitesi, deneyimli ismin paylaşımını sütunlarına taşıyarak ‘Gazeteci Falcao’ya, diz problemlerini önlemek için marijuana kullanmasını önerdi’ değerlendirmesini yaptı.  

Galatasaray haberleri | Falcaonun tedavisi için ilginç öneri

Galatasaray haberleri | Falcaonun tedavisi için ilginç öneri

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