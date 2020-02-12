Galatasaray haberleri | Falcao'nun tedavisi için ilginç öneri

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Konuyla ilgili bir tweet atan Jaramillo “Sporcu sakatlıklarını iyileştirmede marihuana kullanmanın artık doping sayılmayacağını biliyor musunuz? Marihuana benim ve Falcao’nun kötü durumdaki dizleri için çare olacak mı?” diye yazdı.

Latin Amerika futboluyla ilgili haberler yapan Bolavip internet sitesi, deneyimli ismin paylaşımını sütunlarına taşıyarak ‘Gazeteci Falcao’ya, diz problemlerini önlemek için marijuana kullanmasını önerdi’ değerlendirmesini yaptı.