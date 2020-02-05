Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray haberleri | Falcao'ya transfer teklifi geldi
05.02.2020 - 10:19 |

Galatasaray haberleri | Falcao'ya transfer teklifi geldi

Galatasaray'da, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giymekte zorlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. 

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi. 

Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. 

Galatasaray haberleri | Falcaoya transfer teklifi geldi

Galatasaray haberleri | Falcaoya transfer teklifi geldi

    Murat Özen: "Kurallara göre Göztepe maçı tekrar oynanmalı"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor'da kulüp yönetiminden hakem tepkisi

    Denizlispor'da kulüp yönetiminden hakem tepkisi

    Yeşil sahaların üç kuşak futbolcu aileleri

    Yeşil sahaların üç kuşak futbolcu aileleri

    Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı

    Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı

    Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak

    Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak

    Sıradaki Haber