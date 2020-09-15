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15.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Bakü'de rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan’da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Bakü'de rotasyon
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Süper Lig’de Başakşehir ile pazar günü oynayacakları karşılaşmayı da düşünen deneyimli teknik adam bu nedenle Bakü’de bazı futbolcuları dinlendirecek.

Fatih Terim, Gaziantep FK maçında yedek soyunan Diagne, Donk ve Babel gibi isimlere Neftçi Bakü karşısında ilk 11’de şans verecek. Falcao ile beraber Arda’yı kulübeye çekmeyi düşünen deneyimli hoca yine savunmada Luyindama-Donk değişikliğini planlıyor. Hem yol yorgunluğu hem de Bakü’deki maçtan 3 gün sonra Başakşehir karşılaşmasının olması nedeniyle Terim elindeki kadroyu ekonomik olarak kullanacak.

Galatasaray haberleri | Fatih Terimden Baküde rotasyon

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