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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Haberleri | Fatih Terim'in ilk 11'i netleşiyor!
06.09.2020 - 09:10 | | Fanatik

Galatasaray Haberleri | Fatih Terim'in ilk 11'i netleşiyor!

12 Eylül'deki Gaziantep maçıyla lig sezonun açacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim’in kadrosu belli olmaya başladı.

Galatasaray Haberleri | Fatih Terim'in ilk 11'i netleşiyor!
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Florya’da günlerdir yoğun tempoda çalışan Sarı-Kırmızılılar’da, son Hatay maçının ardından kadro netleşmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim, 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapılacak ilk lig karşılaşmasında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Sadece birkaç mevkide belirsizlik yaşanıyor... Öncelikle kalede Fatih Öztürk’ün yeri garanti. Savunma dörtlüsü Omar-Luyindama-Marcao-Saracchi şeklinde kuracak Terim, orta sahanın merkezinde henüz transferler gelmediği için Taylan-Donk ikilisini düşünüyor. Burada bir ihtimal Belhanda sürprizi yaşanabilir. Forvet arkasındaki 3’lünün de Emre Kılınç-Feghouli- Arda’dan oluşması bekleniyor.

Çift forvet de denedi

Fatih hoca ileride Diagne-Falcao ikilisinden birini tercih edecek. Taktik antrenmanlarda hem çift forvet hem de tek santrforlu sistemi deneyen Terim’in şimdilik kararı, ileride tek golcü oynatmaktan yana. Ana hatlarıyla ilk 11’i kafasında belirleyen İmparator, oyuncuların son durumuna belki 1-2 değişilik yapabilir.

Galatasaray Haberleri | Fatih Terimin ilk 11i netleşiyor

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