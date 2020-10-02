Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı

Marceo Saracchi'nın yokluğunda sol bekte forma giyen Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, hem savunmada hem da hücumda kötü günündeydi.

Sol kanatta sağ ayakla oynaması özelllikte hücumdakıi hızını yavaşlattı. Yenilen 2. golde de skoru yapan sağ bek Tavernies'i takip edememesi ve kaçırması büyük hataydı. Bu golün ardından da Galatasaray ciddi bir düşüş yaşadı.

Buna karşın Linnes 90 dakika sahada kaldı.