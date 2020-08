Galatasaray haberleri | Muslera: "Benden Cavani ve Luis Suarez'i istiyorlar"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Türkiye'de kendisinden her zaman Cavani ve Luis Suarez'i çağırmalarını istediğini söyledi.

Uruguaylı kaleci yaptığı açıklamada, "Türkiye'de benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi buraya çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular." ifadelerini kullandı.



Uruguaylı kaleci sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sahalara geri dönüşüm için kesin bir tarih vermek zor. Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı." ifadelerini kullandı.