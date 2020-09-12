Galatasaray haberleri | Okay Yokuşlu transferi zora girdi

Galatasaray’da teknik heyet ve oyuncular lige dönerken, yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Okay Yokuşlu’nun transferinin zora girdiği öğrenildi. İspanyol temsilcisi Celta Cigo’nun futbolcuyu ancak bonservisiyle bırakabileceğini bildirdi. Galatasaray ise Finansal Fair Play kuralları nedeniyle kiralamada ısrar ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler de Okay transferinin bu şartlarda gerçekleşmesinin zorluğuna dikkat çekti.

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