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12.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray haberleri | Okay Yokuşlu transferi zora girdi

Galatasaray'da transferde son dakika... Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in istediği Okay Yokuşlu’nun transferinin zora girdiği öğrenildi.

Galatasaray haberleri | Okay Yokuşlu transferi zora girdi
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Galatasaray’da teknik heyet ve oyuncular lige dönerken, yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Okay Yokuşlu’nun transferinin zora girdiği öğrenildi. İspanyol temsilcisi Celta Cigo’nun futbolcuyu ancak bonservisiyle bırakabileceğini bildirdi. Galatasaray ise Finansal Fair Play kuralları nedeniyle kiralamada ısrar ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler de Okay transferinin bu şartlarda gerçekleşmesinin zorluğuna dikkat çekti.

Galatasaray haberleri | Okay Yokuşlu transferi zora girdi

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