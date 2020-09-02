Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş!
02.09.2020 - 07:20 |

Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş!

Galatasaraylı Jesse Sekidika’nın, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Neftçi Bakü’de geçen yıl bir süre denendiği, beğenilmeyerek gönderildiği ortaya çıktı.

Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş!
ABONE OL
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaraylı bir futbolcunun yolunun, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Neftçi Bakü’den geçtiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu kupanın ikinci ön eleme turunda Azerbaycan ekibiyle eşleşmişti.ntalya’daki kampta denendi

Cim Bom’un kadrosunda bulunan Jesse Sekidika, buraya transfer olmadan önce Neftçi tarafından bir süre denendi. Galatasaray’a bu yılın ocak ayında imza atan Nijeryalı oyuncunun, geçtiğimiz yılın ocak ayında ise Azeri ekibine transfer olmanın eşiğinden döndüğü tespit edildi. Genç futbolcu, Neftçi Bakü’nün 2019 Ocak’ında Antalya’da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Gaz Metan maçında forma giydi

Sekidika burada siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara çıktı, Rumen ekibi Gaz Metan ile yaptıkları hazırlık maçında Neftçi formasıyla oynadı. Bir süre denendiği kampta beklentileri ise karşılayamadı. Neftçi’de dönemin teknik direktörü Roberto Bordin tarafından performansı beğenilmeyen oyuncunun bu yüzden transfer edilmediği belirtildi.

Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş

    Sergen Yalçın: "Söylemem gereken bazı şeyler var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!
      Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!
    2. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!
      UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!
    3. Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"
      Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"
    4. Barcelona'da kriz büyüyor! Messi lisans için FIFA’da...
      Barcelona'da kriz büyüyor! Messi lisans için FIFA’da...
    5. 30 liraya Formula 1 heyecanı!
      30 liraya Formula 1 heyecanı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...

    Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...

    Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!

    Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!

    Nihat Özdemir: ‘İmkansızı başardık’

    Nihat Özdemir: ‘İmkansızı başardık’

    İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!

    İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!

    Sıradaki Haber