Galatasaray haberleri | Wesley Sneijder'den antrenörlük açıklaması!

Galatasaray'da teknik ekibe katılacağı konuşulan Wesley Sneijder, henüz antrenörlük yapma planı olmadığını söyledi.

Şu anda oyunculara rehberlik yaptığını kaydeden Hollandalı, "Hiçbir zaman futboldan tamamıyla kopmayacağım, böyle bir şey düşünülemez. Şu anda futbolculara rehberlik yapıyorum. Gerçekten rehberlik ama, menajer olarak çağrılmak istemem. Bir futbolcu olma sürecindeki tecrübelerimi aktarıyorum ve bu yönde çalışıyorum. Bir gün teknik direktör olmayı alternatifler arasından çıkaramam, şu anda bile kaşınmaya başladım." ifadelerini kullandı.

"Biraz kilo aldığımın farkındayım"

Kilolu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulan Sneijder, "30 yıl aktif spor yaptıktan sonra, her gün idman yaptıktan ve bir anda durduktan sonra vücudunun buna alışması gerekiyor. Evde bir aynam var, ben de biraz kilo aldığımın farkındayım." diye konuştu.