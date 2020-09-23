Galatasaray. Hajduk Split Ã¶nÃ¼nde tur arÄ±yor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarÄ±n HÄ±rvatistan'Ä±n Hajduk Split takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanacak maÃ§, saat 21.00'de baÅŸlayacak. Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle seyircisiz oynanacak mÃ¼sabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalÄ±ndan yayÄ±mlanacak.

SÃ¼per Lig'de geÃ§en sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarÄ±ndan men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katÄ±ldÄ±. Bu organizasyondaki ilk maÃ§Ä±nda Azerbaycan'Ä±n NeftÃ§i takÄ±mÄ±yla eÅŸleÅŸen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan HÄ±rvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nÄ±n Renova takÄ±mÄ±nÄ± 1-0'lÄ±k skorla saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±.

Hakemler

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yÃ¶netecek.

Pawson'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Lee Betts ile Ian Hussin Ã¼stlenecek. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Robert Jones olacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Galatasaray-Hajduk Split maÃ§Ä±nÄ± kazanan takÄ±m, adÄ±nÄ± play-off turuna yazdÄ±racak.

Â KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle UEFA'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi bu sezon eleme turlarÄ± tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanÄ±yor. RÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olmayacaÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±nki mÃ¼sabakayÄ± kazanan ekip, play-off turuna yÃ¼kselecek.

Turu geÃ§erse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yÃ¼kselmesi durumunda Hollanda veya Ä°skoÃ§ya takÄ±mÄ±yla eÅŸleÅŸecek.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 3. eleme turunu geÃ§ip play-off turuna kalmasÄ± halinde Hollanda'nÄ±n Williem II takÄ±mÄ±yla Ä°skoÃ§ya temsilcisi Rangers arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

Saracchi forma giyemeyecek

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda, sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Marcelo Saracchi, HÄ±rvat ekibiyle yapÄ±lacak maÃ§ta forma giyemeyecek.

Uzun sÃ¼reli sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre TaÅŸdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ve OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan da yarÄ±n sahaya Ã§Ä±kamayacak.

Sezona iyi baÅŸladÄ±

Galatasaray, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriÅŸ yaptÄ±.

GeÃ§en sezon koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sonrasÄ±nda devam eden SÃ¼per Lig'i istediÄŸi gibi bitiremeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, bu sezon farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§iziyor.

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in Ã¶ÄŸrencileri, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 3 resmi maÃ§Ä± da kazandÄ±. Galatasaray, SÃ¼per Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir'i ise 2-0 maÄŸlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi NeftÃ§i'yi 3-1'lik skorla yendi.

Derbiye moralli Ã§Ä±kmak istiyor

Galatasaray, SÃ¼per Lig'deki FenerbahÃ§e derbisi Ã¶ncesi kritik bir mÃ¼sabakaya Ã§Ä±kacak.

Sezona ilk 3 resmi maÃ§Ä±nÄ± kazanarak baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Hajduk Split'i de yenerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor.

Sezonu 12 EylÃ¼l'deki Gaziantep FK maÃ§Ä±yla aÃ§an, ardÄ±ndan 8 gÃ¼nde 2 maÃ§a daha Ã§Ä±kan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, yeni bir yoÄŸun fikstÃ¼re giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarÄ±n Hajduk Split'i konuk edecek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, bu maÃ§tan 3 gÃ¼n sonra da SÃ¼per Lig'deki derbide FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Hajduk Split mÃ¼sabakasÄ±nda yorgunluk ve sakatlÄ±k riskinden dolayÄ± bazÄ± oyuncularÄ± dinlendirmesi beklenen Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, derbiye hem tur atlamanÄ±n moraliyle hem de tam kadro Ã§Ä±kmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Galatasaray'Ä±n Avrupa'da 287. maÃ§Ä±

Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda FenerbahÃ§e derbisinden 4 gÃ¼n sonra 1 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarÄ±n HÄ±rvatistan'Ä±n Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarÄ±nda 287. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda daha Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 286 mÃ¼sabakanÄ±n 100'Ã¼nden galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. 111 karÅŸÄ±laÅŸmada rakiplerine maÄŸlup olan Galatasaray, 75 mÃ¼cadeleyi ise beraberlikle tamamladÄ±.

Avrupa arenasÄ±nda rakip fileleri 380 kez havalandÄ±ran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lar, kalesinde ise 429 gole engel olamadÄ±.

Galatasaray'Ä±n tarihinde mÃ¼cadele ettiÄŸi Avrupa kupasÄ± organizasyonlarÄ± ve istatistikleri ÅŸÃ¶yle: Organizasyon

MÃ¼zede 2 Avrupa kupasÄ±

TÃ¼rkiye'nin Avrupa kupalarÄ±ndaki en baÅŸarÄ±lÄ± ve tecrÃ¼beli futbol takÄ±mÄ± olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Avrupa'da ilk kupasÄ±na mevcut teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde 1999-2000 sezonunda ulaÅŸtÄ±. Galatasaray, finalde Arsenal'Ä± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak UEFA KupasÄ±'nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yÄ±lÄ±nda ise UEFA SÃ¼per Kupa'yÄ±, teknik direktÃ¶r Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandÄ±.

Avrupa'da Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar

Galatasaray, UEFA KupasÄ± ve UEFA SÃ¼per Kupa'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Avrupa'da birÃ§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.

Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±'nda 1 kez yarÄ± final ve 2 kez de Ã§eyrek final oynayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takÄ±m arasÄ±nda kendisine yer buldu.

Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±'nda ilk kez Ã§eyrek finale 1962-1963 sezonunda yÃ¼kselen ve Ä°talyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nÄ±n Legia VarÅŸova ekibine yine Ã§eyrek finalde boyun eÄŸdi.

Galatasaray, teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli idaresinde aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larla ''Avrupa Fatihi'' unvanÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attÄ±ÄŸÄ± 1988-1989 sezonunda Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± yarÄ± finaline adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ± ancak Rumen ekibi Steaua BÃ¼kreÅŸ'e elenerek final hayallerini rakibine kaptÄ±rdÄ±.

Organizasyon adÄ±nÄ±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne Ã§evrilmesinin ardÄ±ndan ise sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Manchester United zaferine imza attÄ±ÄŸÄ± ve tarihinde ilk kez UEFA Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± 1993-1994 sezonunda son 8 takÄ±m arasÄ±na girmeyi baÅŸardÄ±. O dÃ¶nemde 4'erli 2 grubun yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi statÃ¼sÃ¼nde bu tur, grup maÃ§larÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±p Ã§eyrek final olarak gÃ¶sterilmese de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Avrupa'nÄ±n en iyi 8 takÄ±mÄ± arasÄ±na girdi.

Galatasaray, teknik direktÃ¶r Mircea Lucescu yÃ¶netiminde 2000-2001 sezonunda Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi. Ä°ki ayrÄ± turda gruplardan Ã§Ä±karak son 8 takÄ±m arasÄ±nda kendisine yer bulan Galatasaray, Ã§eyrek finalde Real Madrid'e elendi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans ortaya koydu ve UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Ã§eyrek final oynamayÄ± baÅŸardÄ±. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduÄŸu gibi yine Ã§eyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarÄ±nda Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plere karÅŸÄ± da galibiyetler alarak taraftarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladÄ±

Galatasaray, Avrupa kupalarÄ±nda iki takÄ±mÄ±n yeniÅŸememesi durumlarÄ±nda geÃ§miÅŸte uygulanan ''kura Ã§ekme'' yÃ¶nteminin, Ã§eyrek final Ã¶ncesinde bir kez kurbanÄ±, bir kez de ÅŸanslÄ± tarafÄ± oldu.

Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±'nÄ±n 1963-64 sezonu 2. turunda Ä°sviÃ§re ekibi ZÃ¼rih'le eÅŸleÅŸen Galatasaray, ilk maÃ§Ä± deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki maÃ§Ä± ise 2-0 kazandÄ±. O dÃ¶nemdeki uygulamaya gÃ¶re tarafsÄ±z saha olarak Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da oynanan 3. maÃ§Ä±n sonucu da 2-2 bitince, Ã§ekilen kura sonucunda ZÃ¼rih turu geÃ§ip adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 1969-70 sezonunda ise Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± 2. turunda Ã‡ekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelip, ilk maÃ§Ä± deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n normal sÃ¼resini ise aynÄ± skorla galip tamamladÄ±. Uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de skor deÄŸiÅŸmeyince yine kura Ã§ekimine gidildi ve bu kez ÅŸanslÄ± taraf olan Galatasaray, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.

En farklÄ± galibiyet ve maÄŸlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarÄ±ndaki en farklÄ± galibiyetini Ä°srail ekibi Maccabi Netanya, en farklÄ± yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern MÃ¼nih ve Ä°spanya temsilcisi Real Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. Ã¶n eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Ä°srail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Ali Sami Yen StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä± 6-0 kazanarak Avrupa kupalarÄ± tarihindeki en farklÄ± galibiyetine ulaÅŸtÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 1972-1973 sezonunda Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± 1. Turu'nda Alman ekibi Bayern MÃ¼nih'e, 2019-2020 sezonunda da Åžampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lÄ±k skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklÄ± yenilgilerini aldÄ±.

HÄ±rvat takÄ±mlarÄ±yla 3. maÃ§

Galatasaray, Hajduk Split karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla HÄ±rvat takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± 3. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 2007-2008 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± HÄ±rvatistan temsilcisi Slaven Belupo'yu iki maÃ§ta da 2-1'lik skorlarla maÄŸlup etmiÅŸti.

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