Galatasaray-Hatayspor: 1-1
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray hazırlık karşılaşmasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım golünü Arda Turan konuk ekibin sayısını ise Gökhan Karadeniz kaydetti.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın.
LUYİNDAMA İLK 11'DEN ÇIKARTILDI
Luyindama, maç öncesi belirlenen toplama saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı.
DİAGNE SAKATLANDI
Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda Diagne, son idmanda ağrı hissettiği için maçı kadrosunda yer almadı.