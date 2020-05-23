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23.05.2020 - 19:13 | | AA

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core stabilizasyon" çalışmalarıyla başladı. 

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. 

Son bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

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