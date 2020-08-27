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27.08.2020 - 20:19 | | DHA

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Jupp Derwall Antrenman Sahasındaki ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde yarın TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesislerindeki müsabaka saat 17.00de başlayacak.

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