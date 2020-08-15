15.08.2020 - 21:19 |
Galatasaray HDI Sigorta 3-0 maÄŸlup oldu
Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± HazÄ±rlÄ±k TurnuvasÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ tamamlandÄ±.Â TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 maÄŸlup etti.Â
Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± HazÄ±rlÄ±k TurnuvasÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ tamamlandÄ±.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± Spor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, EczacÄ±baÅŸÄ± Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvada ikinci gÃ¼n ilk maÃ§Ä±nda TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 maÄŸlup etti.Â
GÃ¼nÃ¼n ikinci maÃ§Ä±nda ise EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Sistem9 YeÅŸilyurt 'u 3-1 yendi.Â
TurnuvanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yarÄ±n, Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 YeÅŸilyurt ve EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-TÃ¼rk Hava YollarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.