31.08.2020 - 21:43 | | AA
Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyespor: 3-1
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.
TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Altekma'yı yendi
Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 25-21, 23-25, 25-20, 25-15'lik setlerle 3-1 yendi.
A Grubu'nda yarın Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.