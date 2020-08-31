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31.08.2020 - 21:43 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyespor: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyespor: 3-1
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi. 

TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı. 

Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyespor: 3-1

Fenerbahçe, Altekma'yı yendi
Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 25-21, 23-25, 25-20, 25-15'lik setlerle 3-1 yendi. 

A Grubu'nda yarın Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

 

 

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