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04.12.2020 - 02:47 | | DHA

Galatasaray, hem ciro hem de karlılık olarak zirvede

Galatasaray Kulübü, Türk kulüpleri arasında 2019-2020 sezonunda hem ciro hem de karlılık olarak zirvede tamamladığını açıkladı.

Galatasaray, hem ciro hem de karlılık olarak zirvede
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Galatasaray Kulübü, Türk kulüpleri arasında 2019-2020 sezonunda hem ciro hem de karlılık olarak zirvede tamamladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyaca ünlü denetim şirketi KPMG'nin futbol endüstrisi verilerini karşılaştırdığı KPMG Football Benchmark'ın son paylaşımına göre Galatasaray, Türk kulüpleri arasında 2019-2020 sezonunu da hem ciro hem de karlılık olarak zirvede tamamladı.

Galatasaray, zorlu geçen ve taraftarsız tamamlanan sezonu bir önceki yıla göre gelirlerinde bir gerileme olsa da 129 milyon Euro gelir ile en yakın rakibine 48 milyon Euro'dan fazla fark atarak tamamladı. Operasyonel giderlerini de 107,5 milyon Euro bandında tutmayı başaran Galatasaray, brüt karlılıkta 21,5 milyon Euro üzeri bir performansla da liderliğini sürdürdü. 

İstanbul'un 3 büyükleri arasında 2019-2020 sezonunda da brüt karlılığı pozitif olan tek kulüp geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Galatasaray oldu."

Galatasaray, hem ciro hem de karlılık olarak zirvede

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