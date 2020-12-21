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21.12.2020 - 09:13 | | AA

Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda
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İki takım arasında geride kalan 56 maçtan 31'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 84-39 üstünlüğü bulunuyor.

- İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 45, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 13 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 11'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

- Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 56 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

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