Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray - İstanbulspor: 1-0
28.08.2020 - 17:57 |

Galatasaray - İstanbulspor: 1-0

Galatasaray, sezon öncesi ilk ciddi hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Aslan sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray - İstanbulspor: 1-0
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yaptı. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Aslan'ın tek golünü Emre Kılınç'ın asistinde 22. dakikada Diagne kaydetti.

GALATASARAY 1-0 İSTANBULSPOR

GOL: 22' Diagne 

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda Turan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

Galatasaray - İstanbulspor: 1-0

Jakub Moder'in 2019-20 Sezonunda Attığı Goller

İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok transferini açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!
    Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!
  2. Son dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!
    Son dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!
  3. Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!
    Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!
  4. Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)
    Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)
  5. Tamer Tuna'dan transfer sözleri: Acele etmiyoruz
    Tamer Tuna'dan transfer sözleri: Acele etmiyoruz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti

Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünü taraftarlar tasarlayacak

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünü taraftarlar tasarlayacak

Fenerbahçe - Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe - Alanyaspor: 1-1

Jürgen Klopp, Messi'yi Premier Lig'de izlemek istiyor

Jürgen Klopp, Messi'yi Premier Lig'de izlemek istiyor

Sıradaki Haber