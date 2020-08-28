Galatasaray - İstanbulspor: 1-0

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yaptı. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Aslan'ın tek golünü Emre Kılınç'ın asistinde 22. dakikada Diagne kaydetti.

GALATASARAY 1-0 İSTANBULSPOR

GOL: 22' Diagne

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda Turan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

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