01.08.2013 - 17:21 | | DHA
Galatasaray istiyordu Rize İstanbul'a getirdi!
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Irak Milli takımında mücadele eden Ali Adnan Kadhim'i İstanbul'a getirdi.
Iraklı oyuncu için Bağdat kulübüyle uzun pazarlıklar sonucunda 650 bin dolara anlaşan yeşil mavililer genç futbolcuyla da el sıkıştı.
Prensip anlaşmasından sonra bugün İstanbul'a gelen Ali Adnan yeşil mavili kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ali Adnan, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması ile mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. İnşallah takımıma faydalı olacağım" dedi.